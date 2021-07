GraphenOxid: Magnetisch ohne Corona-Impfung!

Da GraphenOxid auf unterschiedliche Wege in den Körper gelangt ist es nicht zwingend, dass der Körpermagnetismus nur durch die Covid-1984 Impfung entsteht. Graphen in Masken, Graphen in Make-Up sind nur einige weitere Wege wie das Gift in den Körper gelangen kann und sich verteilt.

Diese französische Frau ist davon betroffen und hat es dokumentiert. Bitte dokumentiert diese Fälle damit es die nötige Aufmerksamkeit erlangt, die es benötigt um diesen Wahnsinn zu stoppen.

