Gottfried Curio: Wenn Ihr Haus brennt – würden Sie nach Afghanistan fliehen?

Grüne und Linke fordern, Migranten mit Asylbegehren gleich nach Europa zu bringen, um hier vor Ort ihr Anliegen zu prüfen. Daß das weitere Migration anheizt, ist von diesen deutschlandfeindlichen Parteien gewünscht und gewollt. Währenddessen sind in Dänemark „null neue Asylbewerber“ das Ziel, da laut Regierungschefin zu viel Zuwanderung das Zusammengehörigkeitsgefühl zerstöre. Wie soll in Deutschland ein Zusammenhalt gedeihen, wo schwer integrierbare Asylbewerber aus den Hauptherkunftsländern bis zu viermal höhere durchschnittliche Geburtenzahlen aufweisen? Es ist auch an der Zeit, endlich Schritte für eine kinderfreundliche, aktivierende Familienpolitik einzuleiten.

4.7 13 Bewertungen Artikel Bewertung