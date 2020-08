Gottfried Curio: Linke Politiker versündigen sich an unseren Kindern!

Rede beim Wahlkampfauftakt am 16.8.2020 zur Kommunalwahl in NRW. Die AfD macht Politik nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern nimmt als einzige Partei langfristige Folgen in den Blick und wagt es, Fehlentwicklungen beim Namen zu nennen und vernünftige Lösungen zu präsentieren. Und es sind viele Zeitbomben, die hierzulande dank einer jahrzehntelangen ideologiegetriebenen Politik gleichzeitig ticken: Sei es die demographische Zeitbombe, sei es der Bildungskollaps, sei es eine verfehlte Energiewende, die Euro-Schuldenunion, die Masseneinwanderung oder die Kriminalität. Die AfD legt den Finger in die Wunde und nimmt das Wohl Deutschlands zum Maßstab ihres Handelns – die AfD ist die letzte wirkliche Volkspartei!

