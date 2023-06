„Gott ist queer“ wird auf dem Kirchentag verkündet

Boris Reitschuster: Man muss es sich zweimal ansehen oder zweimal anhören, was beim Schlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentags gesagt wurde – von Pastor Quinton Ceasar aus Wiesmoor:

„Jetzt ist die Zeit zu sagen: ‘Wir sind alle die letzte Generation‘. Jetzt ist die Zeit zu sagen: ‘Black lives always matter‘ …Jetzt ist die Zeit zu sagen: ‘Gott ist queer!‘ Jetzt ist die Zeit zu sagen: ‘We leave no one to die‘. Jetzt ist wieder die Zeit zu sagen: ‘Wir schicken ein Schiff und noch viel mehr… Wir empfangen Menschen an greeshen…griesien sicheren Häfen… Safer spaces for all.‘“

1.6 7 Bewertungen Artikel Bewertung