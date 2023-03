Goldman Sachs: Künstliche Intelligenz könnte 300 Millionen Jobs vernichten

In einem Bericht erklärt Goldman Sachs, dass es davon ausgeht, dass ein großer Teil der Arbeitsplätze in den Bereichen Logistik, Fertigung, Büro- und Verwaltungsarbeiten von der Automatisierung betroffen sein wird. Die Studie argumentiert, dass KI-Systeme routinemäßige, manuelle und kognitive Aufgaben in vielen Berufen ersetzen werden, einschließlich Banken, IT-Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung. Goldman Sachs schätzt, dass die Automatisierung etwa 16 Prozent der aktuellen globalen Arbeitsplätze betreffen wird.

Der Bericht weist jedoch auch darauf hin, dass der Wandel nicht nur negative Auswirkungen haben wird. Viele Arbeitsplätze könnten aufgrund der Effizienzgewinne durch die Automatisierung neu gestaltet werden. Es wird erwartet, dass KI-Systeme in den nächsten zehn Jahren zu einer Produktivitätssteigerung von etwa 1,4 Prozent pro Jahr führen werden.

Weiterlesen auf Report24.news

1 2 Bewertungen Artikel Bewertung