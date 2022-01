Görlitz: 72-Jähriger schildert, wie er von Polizisten zu Boden geschmissen wurde

Görlitz: Ein 72-Jähriger, der drei Bypässe hat, schildert, wie er von Polizisten zu Boden geschmissen wurde.

Vermutlich ist der Vorfall bei oder nach einem „Spaziergang“ in Görlitz passiert, oder der ältere Herr war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Video wurde am 31.12.2021 veröffentlicht.

