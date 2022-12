Göring-Eckardt über Klimakleber: „Sie bringen keine Menschenleben in Gefahr“

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) ist nicht dafür bekannt, immer die klügsten Aussagen zu treffen – doch was die Politikerin jetzt gesagt hat, schlägt dem Fass den Boden aus.

Im Interview mit t-online lobt die Grüne die „letzte Generation“. Sie teile zwar nicht alle Protestformen der Gruppe, aber dafür „ihre Hartnäckigkeit“, so die Bundestagsvizepräsidentin. Die grundsätzliche Kritik an der „Letzten Generation“ hält sie für unangemessen. „Sie bringen keine Menschenleben in Gefahr, wie manchmal behauptet wird“, sagte Göring-Eckardt. Die Debatte sei angesichts der vielen Staus, die durch Autofahrer entstehen, ohnehin müßig, führt die Politikerin weiter aus.

Hat Göring-Eckardt vergessen, dass erst im November eine Radfahrerin starb, nachdem ein Rettungsfahrzeug sie nicht erreichte – weil es in einem durch „Klimakleber“ verursachten Stau stecken blieb?

Weiterlesen auf Pleiteticker.de

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung