Göring-Eckardt erklärt Wahl-Debakel der Grünen mit „Einflussnahme des Kreml“

Am Morgen nach der, für die Grünen desaströsen, Landtagswahl in Brandenburg, ordnete die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt die Wahlergebnisse in einem Kurzinterview im Deutschlandfunk ein. Neben Ausflüchten und Verallgemeinerung erklärte Göring-Eckardt, die schlechten Ergebnisse der Grünen mit einer „Einflussnahme des Kreml“.

Und bei dieser, laut Göring-Eckardt, russisch-inszenierten Einflussnahme, hätten auch „andere Parteien, auch demokratische Parteien mitgemacht“, diese hätten „die Grünen zum Hauptgegner erklärt“, wie einst Friedrich Merz. Weiterlesen auf Apollo News.net

