„Global Warming“: Kälterekorde in den USA – Winterlichster März weltweit

Während die Klimahysteriker gegen jede Vernunft an der Mär festhalten, dass die Erde sich immer mehr erwärme und die Menschheit einem Zeitalter von Dürren und Hitzeextremen entgegentaumele, wenn man ihren absurden Forderungen nicht folge, zeigt die Realität ein völlig anderes Bild. In den USA fällt momentan ein Kälterekord nach dem anderen. Weltweit war der März einer der winterlichsten Monate seit Menschengedenken.

Der Rekordwinter ist jedoch nicht auf die USA beschränkt. In Spanien und Südosteuropa ist, trotz des kalendarischen Frühlingsanfangs, ebenfalls kein Ende des Winters in Sicht. In Teilen Italiens und selbst auf Sizilien herrschten im Februar und März noch Minusgrade, mancherorts auf Rekordniveau. In Schweden lag die Märzkälte in manchen Gegenden bei -36,8, in Finnland sogar bei -37,5 Grad. In Deutschland war ein März seit über 20 Jahren nicht mehr so regenreich und nasskalt gewesen.

