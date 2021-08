„Glaube an großen Rückhalt in der Bevölkerung“ – Seehofer zu Flüchtlingsaufnahme: „Sind in hohem Maße bereit, allein zu handeln“

Die Nachbarländer Afghanistan haben in weiser Voraussicht bereits Vorkehrungen getroffen, um die Flüchtlingswellen aus Afghanistan zu stoppen und sich zu schützen. Die Türkei hatte bereits begonnen, ihre Grenze zu Iran mit einer drei Meter hohen Betonmauer zu sichern, die militärisch bewacht wird. Der Iran hat Pufferzonen an drei Grenzübergängen eingerichtet. Pakistan hat den wichtigsten Grenzübergang ins benachbarte Afghanistan geschlossen. Turkmenistan hat seine Armee an die afghanische Grenze verlegt, um eventuelle Flüchtlingsbewegungen aus dem Nachbarland zu blockieren. Fast alle Nachbarländer haben schon vor geraumer Zeit mit Flüchtlingswellen aus Afghanistan gerechnet und Maßnahmen eingeleitet.

Washington geht mit den Afghanistan-Flüchtlingen ganz pragmatisch um: Es bringt sie zunächst in anderen Ländern unter, wie z.B. in Uganda. Es soll eine Zwischenlösung sein, im Endergebnis werden die Abgeladenen für immer in Afrika verweilen, alternativ nach Europa weitergereicht, unter dem Deckmantel „Kontingentflüchtlinge“.

Europa und insbesondere Deutschland konnten sich ein solches Szenario zwar nicht vorstellen, aber nun ist es angerichtet. Während Österreich bereits signalisierte, sich nicht an der Aufnahme beteiligen zu wollen, prescht Bundesinnenminister Horst Seehofer vor und kündigt einen Alleingang Deutschlands an. Immer wieder wurde von Politikern betont, ein zweites 2015 wird es nicht geben, kann es auch nicht, diesmal sind es keine Syrer, die ihre Pässe verloren haben, diesmal sind es Afghanen, die ihre Pässe verlieren, diesmal sind es keine Fachkräfte sondern Ortskräfte, diesmal kommen sie nicht über die Wanderwege, diesmal werden sie per Luftbrücke eingeflogen.

Focus Online:

„Wenn wir hier scheitern, vor allem auch zusammen mit der Europäischen Union, dann wäre das das zweite große, grandiose Scheitern der westlichen Gemeinschaft. Das war schon betrüblich genug dieses Desaster nach zwanzig Jahren. Und jetzt müssen wir die Kraft, die in dieser Wertegemeinschaft steckt auch zum Tragen bringen, wenn es um moralische Verpflichtungen geht.“, sagte der Innenminister ernst.

Seehofer: „Sind in hohem Maße bereit, allein zu handeln“

Seehofer fuhr fort, er glaube, dass es in der Bevölkerung einen großen Rückhalt für diese Position gebe. Doch auch einen deutschen Alleingang bei der Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan schloss der CSU-Politiker nicht aus, sollten sich andere europäische Länder querstellen: „Ich sage Ihnen, wir sind in hohem Maße auch bereit, dann als Deutsche auch alleine zu handeln. Und deshalb will ich jetzt keine Zuversicht oder Optimismus vermitteln. Das wird ein hartes Stück Arbeit in der europäischen Union.“

