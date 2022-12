Gipfel der Absurdität: Faesers One-Love-Binde soll ins Museum

Der „Spiegel“, einst Sturmgeschütz der Demokratie, jetzt Propaganda-Organ von Rotgrün, schrieb: „Ein Stück Stoff als Teil der Zeitgeschichte: Die ‘One Love‘-Armbinde, die Innenministerin Nancy Faeser beim WM-Spiel gegen Japan auf der Tribüne des Khalifa International Stadium trug, soll künftig im Haus der Geschichte zu sehen sein. Nach SPIEGEL-Informationen wird die SPD-Politikerin die Binde der Stiftung Haus der Geschichte überlassen.“

Die Überlassung solle angeblich auf Bitten der Stiftung geschehen, so das Innenministerium. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Stiftung vom Bund getragen und finanziert wird. Also genau von der Regierung, der sie auf diese Weise ein Denkmal setzen will. Ob da Beamten-Karrieren durch vorauseilende Ikonenmalerei befördern werden sollen?

Offiziell heißt es, das Haus „bemühe sich um Objekte, die »die vielfältigen Diskussionen um die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar und das Engagement für Vielfalt und Toleranz auf nationaler und internationaler Ebene visualisieren“. Also tatsächlich Ikonenmalerei. Und eine Quadratierung des Kreises.

