Gigantische Umweltbelastung durch „saubere Energien“?

Ab dem Jahr 2035 sollen nur noch emissionsfreie Neuwagen in der EU zugelassen werden. Nicht nur die Europäische Kommission, sondern auch der Schweizer Elektromobilitätsverband „Swiss eMobility“ verfolgt dieses Ziel. In einem Artikel der Schweizer Online-Zeitung Infosperber wird aufgezeigt, welche massiven Umweltschäden durch den Abbau von Lithium, Kobalt und Nickel in Kauf genommen werden. Es stellt sich nun die Frage: „Wie viel ‚saubere Energie‘ steckt wirklich in den Batterien der Elektroautos?“

