GEZ wirft Netz aus: Neuer Gebührenzahler-Fang

Jetzt drückt die „GEZ“, die sich inzwischen „Beitragsservice“ nennt – für mich das wahre „Unwort des Jahres„, wieder aufs Gas. Im Rahmen eines „Meldedatenabgleiches“ fahndet sie nach Zahlungsmuffeln. „Wer diesen Brief ignoriert, dem drohen saftige Nachzahlungen“, vermeldet der Focus in einer Schlagzeile – und macht sich damit zum Erfüllungs- bzw. Kassierer-Gehilfen der öffentlich-rechtlichen Kollegen. Weiter schreibt mein ehemaliger Arbeitgeber, der anders als die GEZ-Sender nur mäßig vom staatlich garantierten Futtertrog mitessen darf, dank Regierungs-Werbeanzeigen: „Wer diesen Brief ignoriert, muss für den Rundfunkbeitrag bald tief in die Tasche greifen.“

In dem Beitrag heißt es dann: „Vor kurzem hat der Beitragsservice der öffentlich-rechtlichen Sender einige Daten der Einwohnermeldeämter erhalten und diese mit dem Bestand an Beitragszahlern abgeglichen. Wer dabei nicht zugeordnet werden konnte muss ab heute mit Post rechnen.“

Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung