GEZ NOCH? Grünen-Abgeordneter will Rundfunkbeiträge erhöhen

„Der Apparat wird gemästet, während Hunderttausende vor dem Ruin stehen“

Der Landtags-Abgeordnete Christian Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, forderte in der gestrigen Landtagssitzung, eine weitere Erhöhung der Rundfunkbeiträge aufgrund der Corona-Krise. Die #Beiträge steigen, laut Beschluss der Ministerpräsidenten, ohnehin schon im nächsten Jahr auf 18,36 Euro pro Monat.

Dazu der medienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag Christopher Emden:

„Der Staat mästet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereits mit beinahe acht Milliarden Euro im Jahr! Er ist zu einem medialen Großkomplex angewachsen, der Unsummen verschlingt, ohne seinen Auftrag einer #Grundversorgung der Bürger mit Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung wirklich zu erfüllen. Nun will der Abgeordnete Meyer diesem aufgeblasenen Apparat noch weitere Gelder zukommen lassen, während Millionen Deutschen drastische finanzielle Verluste drohen. Wer mit so einer Forderung in der Corona-Krise an die Öffentlichkeit tritt, hat jedes Augenmaß und jedes Gespür für seine Mitmenschen verloren. Die Position der AfD-Fraktion ist dagegen klar und #bürgerfreundlich: Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über Zwangsbeiträge ist umgehend abzuschaffen.“