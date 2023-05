Pijnacker nahe Den Haag – Ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem mehrere Migranten auf einen älteren Herrn und seinen Hund einschlagen, hat für Entsetzen in den Niederlanden gesorgt. Der Vorsitzende der Freiheitspartei, Geert Wilders, sprach in einem Tweet von „Abschaum“, der das Land verlassen müsse. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung