Gewaltiger Ansturm auf die Kanaren: Bereits über 15.000 Migranten in 2021 eingetroffen

Da Europa die illegale Migration regelrecht fördert oder wie Helmut Schmidt (SPD) einst sagte „Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden“, erleben die Außengrenzen und demzufolge auch die Kanaren aktuell wieder einen gewaltigen Ansturm.

Wie dem Bericht des Innenministeriums vom vergangenen Freitag (15.10) zu entnehmen ist, erreichten in diesem Jahr bereits 15.016 Migranten auf 382 Booten die Kanaren. In dieser Zahl sind auch jene Afrikaner aufgeführt welche nach dem 15. Oktober eintrafen. Ein Großteil hiervon wurde von spanischen Rettungsschiffen auch kilometerweit vor den Inseln und sogar viel näher vor Afrika aufgelesen und nach Gran Canaria, Teneriffa und Co. gebracht.

Inwiefern sich die Boote in Seenot befanden, wurde wie immer nicht mitgeteilt. Für die Kanaren bedeutet diese Gesamtzahl einen Anstieg der Ankünfte in Höhe von 83,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Über Rückführungen liegen keine Informationen vor.

Quelle: Kanarenmarkt.de

5 9 Bewertungen Artikel Bewertung