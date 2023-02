Gestern noch Fake News, heute schon Realität

Das Internet ist eine wirklich tolle Erfindung, denn – so sagt man – das World Wide Web vergisst nichts. Wo sich Politiker früherer Generationen noch auf Gedächtnislücken berufen konnten, wenn man sie mit vermeintlich getätigten Aussagen konfrontierte, oder darauf, dass man sie falsch zitiert oder übersetzt habe, laufen solche Ausreden heute meistens ins Leere. Im Internet ist alles gut dokumentiert und im Zweifelsfall mit wenigen Suchbegriffen und Klicks aufzufinden. Das erweist sich gerade jetzt als besonders wertvoll, in einer Zeit, in der sich fast täglich eine ehemals als „Verschwörungstheorie“ oder „Fake News“ diffamierte Wahrheit als eben solche herausstellt – als nichts als die reine Wahrheit. Doch wie hat das alles eigentlich angefangen und welche Rolle spielten dabei die einem Orwellschen Wahrheitsministerium gleichkommenden Faktenchecker?

Der eine oder andere wird sich erinnern: In den ersten Tagen, nachdem der deutsche „Patient 0“ identifiziert worden war, ein Mitarbeiter eines Autozulieferers, übten sich Politik und Medien noch im Beschwichtigen. Böse ausgedrückt, könnte man sogar sagen, sie haben das Virus verharmlost. Als Verschwörungstheoretiker galten damals noch all jene, die die dramatischen Bilder aus Wuhan und anderen Städten Chinas verbreitet haben.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung