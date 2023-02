Gesetzliche Krankenversicherung: Lauterbach erwartet steigende Beiträge

Für das laufende Jahr wird in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein Defizit von 17 Milliarden Euro erwartet – nach den Worten von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist das ein historisches Ausmaß. In Deutschland werden rund 73 Millionen Versicherte von einer der 96 gesetzlichen Krankenkassen versorgt, das entspricht etwa 90 Prozent der Bevölkerung.

In einem Interview mit dem „Handelsblatt“ kündigte der SPD-Politiker jetzt an, dass die Versicherten kaum um höhere Beiträge herumkommen würden, falls Finanzminister Christian Lindner (FDP) für 2024 an der Schuldenbremse festhalte. „Der Finanzminister legt seinen Schwerpunkt auf die Einhaltung der Schuldenbremse und auf Projekte wie die Aktienrente und die Bundeswehr. Dann lassen sich steigende Lohnzusatzkosten kaum vermeiden.“ Konkrete Zahlen, was die Steigerung bei den Beiträgen betrifft, wollte Lauterbach aber nicht nennen. Quelle: Welt.de

