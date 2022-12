Gesetz ausgelaufen: Nun drohen willkürliche Stromabschaltungen

Bisher konnten Netzbetreiber ihren Kunden den Strom abschalten, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern aber auch nur, wenn es vertragliche Absprachen zwischen den Betreibern und den Unternehmen gab. Entsprechende Regelungen sind jetzt ausgelaufen. Nun droht im Ernstfall die willkürliche Komplettabschaltung.

Im Jahr 2013 wurde mit der „Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten“ ein neues Instrument geschaffen, um die Energieversorgung sicherer zu gestalten. Sie regelte, dass die Netzbetreiber sich mit Kunden über sogenannte „abschaltbare Lasten“ einigen konnten. „Abschaltbare Lasten“ sind eine gewisse Menge an Lieferenergie, die ein Energienetzbetreiber bei bestimmten Kunden im Bedarfsfall aussetzen kann. Konkret bedeutet das: Wenn im Netz durch einen Zwischenfall, wie z. B. das Ausbleiben von Windenergie, eine Stromlücke entsteht, wurde den Industriebetrieben für einen kurzen Zeitraum der Saft abgedreht. Das konnte z. B. in einer Zementfabrik sein – oder, für Sekundenbruchteile, in einem Kühlhaus.

