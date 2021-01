Geschlossene Krankenhäuser 2020

Zahlreiche Krankenhäuser mussten mitten in der tödlichsten „Pandemie“ aller Zeiten schließen. Komisch, wo uns Politik und Medien doch permanent erzählen, die Kliniken gerieten an ihre Kapazitätsgrenzen. Von der bewussten und vorsätzlichen Verringerung der Anzahl er Intensivbetten mitten in einer angeblichen Pandemie wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst sprechen.

