Geschichten wie in 2015: „BILD“ drückt wieder auf die Tränendrüsen

BILD-Reporterin Yasemin Yavuz traf am Dienstag in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt den jungen Iraker Reving (27). Der Wirtschaftsmigrant schildert wie er aus dem Irak über die Türkei bis nach Belarus reiste, um dann zu Fuß über Polen bis nach Deutschland „flüchtete“.

Unter Tränen erzählt er über unmenschliche Zustände in Belarus und Polen, keine gute Menschen, in Polen habe man etwa seinen Freunden Gewalt angetan. Deutschland ist gut, Deutschland gute Menschen, freundliche Menschen. Mal schauen, wie lange seine Dankbarkeit anhält, vermutlich bis er mit seinen Kumpels auf den Straßen den Coolen spielt und………

Politikstube: Super Schauspieler mit einer herzergreifenden und dramatischen Geschichte, die Mehrheit der Michels wird es glauben.

Er kam nach Deutschland wegen der guten Menschen, wir übersetzen mal: Hier gibt es viel Geld fürs Nichtstun, kostenlose Wohnung und medizinische Versorgung, man glaubt das Märchen aus 1001 Nacht, Mitleids-Bonus bei Auffälligkeiten oder Straftaten.

