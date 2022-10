Gerichtspräsident verschickt Blackout-Warnung: „Gehen Sie nicht auf die Straße“

In einem Schreiben an seine Mitarbeiter malt Gerichtspräsident Michael Wolting ein düsteres Bild von der Stadt, falls es im Zuge der Energie-Krise zu einem Blackout kommt, also der Strom ausfällt.

„In diesem Fall droht unmittelbare Lebensgefahr“, schreibt Wolting. „Sie können voraussichtlich nicht mehr telefonieren und es werden menschliche Verhaltensweisen zu Tage treten, von deren Existenz Sie bislang überhaupt nichts ahnen“, mahnt er seine Mitarbeiter.

Sein Rat: „Gehen Sie in dieser Situation auf keinen Fall allein auf die Straße, statten Sie sich mit einer stabilen Taschenlampe und insbesondere als Frau mit Pfefferspray aus.“

