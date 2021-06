Gerhard Schenk: „Ist alles so schön bunt hier“

Nein, das Zitat stammt nicht von Markus Söder sondern aus einem Liedtext von Nina Hagen aus dem Jahr 1978. Das Lied heißt „TV-Glotzer“. Es ist eine beißende Gesellschaftskritik, festgemacht an der bunten und oberflächlichen TV-Welt.

Bunt und oberflächlich ist die TV-Welt geblieben und hat nun, Jahrzehnte später, offenbar ganzen Generationen diese farbenfrohe Fassade als anstrebenswert und „Neues Normal“ eingetrichtert. Während 1978 durchaus neben oft stupiden Serien von der anderen Seite des großen Teiches, auch Information und sehenswerte Berichte auf dem Bildschirm auftauchten, ist das Fernsehen von heute durchgehend Belehrungs-TV.

Es gibt keine Nachrichten und keine sachlichen politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Berichte mehr, sondern bunt-vielfältige Verdummung rund um die Uhr. Es vergeht kaum eine Sendeminute ohne versteckte oder offenen Jubelarien auf die Bunte Gesellschaft. Egal ob Werbung, „Nachrichten“, Tatort, etc.; alles ist bunt und vielfältig. Eine Umformung und Umerziehung der Bürger wird konsequent praktiziert.

Menschen mit traditionellen Vorstellungen von Familie und Gesellschaft wird eine Neue Weltordnung als Normal präsentiert, in der sie sich nicht wiederfinden. Die Dauerberieselung soll dabei suggerieren, daß sie eine Minderheit darstellen, die sich gefälligst zu fügen hat.

Fußball wird bunt

Ungarn will sich von einer mächtigen Clique, die aus den großen Medienkonzernen, öffentlich-rechtlichem Rundfunk, diversen Nichtregierungsorganisationen und willfährigen westlichen Regierungen besteht, keine bunte neue Welt aufzwingen lassen. Die Osteuropäer haben sich in jahrzehntelanger Abwesenheit der oberflächlich-bunten westlichen TV-Welt, ihr Eigenständiges Denken und Handeln bewahrt. Tendenzieller Mangel und offenen Repression der kommunistischen Regime haben den Geist der Menschen hellwach bleiben lassen.

Im Gegensatz dazu hat der Konsumwahn des Westens den Menschen nicht selten das Gehirn vernebelt. In der westlichen Nachkriegswelt des grenzenlosen Wachstums für annähernd Jedermann, schien selbstständiges Denken überflüssig geworden zu sein.

Der Konsum funktioniert seit geraumer Zeit allerdings längst nicht mehr so selbstverständlich wie im alten Westen. Löhne sinken, prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen zu, die Gesellschaft verändert sich in einem dramatischen Tempo – der Nebel in den Gehirnen beginnt sich bei Manchem zu lichten.

Dieses drohende Aufwachen und Ankommen der Bürger in der Realität zu verhindern, wird aus allen Propaganda-Rohren geschossen; nun muß eben auch der Fußball bunt werden.

