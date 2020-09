Gerald Grosz: „Wir dürfen uns weder von Erdogan noch von Brandstiftern erpressen lassen!“

„Merkel lässt sich durch Erdogan erpressen, zahlt 3 Milliarden Euro an diesen Diktator. Dieser sammelt sein menschliches Faustpfand an der türkisch/griechischen Grenze. Die Pyromanen fackeln ihr eigenes Lager ab und nun schreit Merkel: Holen wir die Brandstifter! Wir dürfen uns weder von Erdogan noch von Kleinkriminellen erpressen lassen! Wir dürfen unser Recht nicht durch Rehaugenpolitik ersetzen!“ Gerald Grosz in der Sendung Fellner Live.

