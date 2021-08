Gerald Grosz: Wenn „Verschwörungstheorien“ plötzlich Realität werden

„Die Impfung hält nicht, was Regierungen versprochen haben. Die Laborthese wird immer wahrscheinlicher. Die Politik wird uns die Freiheit noch länger rauben. Aus Ungeglaubtem, aus teils Widersinnigem, ja schier Unmöglichem werden Fakten, die als Querdenker, Covidioten oder Coronaleugner pauschal gebrandmarkten Bürger sollen am Ende doch recht behalten haben! Es wird Zeit, sich bei den Diffamierten zu entschuldigen!“, so Gerald Grosz live für oe24.tv zur absehbaren Wiederholung des Corona-Wahnsinns.

