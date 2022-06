Gerald Grosz: Sie sagten viel und logen nur!

Gerald Grosz: Sie sagten uns, wir werden diesen Krieg gewinnen. Und Millionen an diesem Krieg unschuldiger Bürger verlieren derweil ihr Vermögen. Sie sagten uns, die sechs Sanktionspakete werden binnen weniger Wochen Russland in die Knie zwingen. Und die einzigen, die in die Knie gezwungen wurden und um Almosen des Staates betteln müssen, sind österreichische oder deutsche Bürger. Sie sagten uns, sie werden die Teuerung abfedern. Und die einzigen, die gerupft sind, sind wir.

5 9 Bewertungen Artikel Bewertung