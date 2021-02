Gerald Grosz: Sebastian Kurz, einsamer Spitzenreiter im Vernichten einer Volkswirtschaft

Bravo Herr Kurz, Sie haben wirklich ganze Arbeit geleistet und keine Katastrophe ausgelassen. Es ist amtlich, schwarz auf weiß. Zahlen haben im Gegensatz zu Ihnen keine kurzen Beine und lange Ohren: Österreichs Wirtschaft steht dank Ihnen und Ihrem kleinen, stacheligen Freund aus Wuhan und dem Rest der Ösi-Panzerknacker Rudi Ratlos Angstschober, Ungustl Wöginger, Charly Schmähammer, dem Flaschengeist Kogler mit Abstand am Schlechtesten in der gesamten Europäischen Union da. Herr Kurz, wie fühlt man sich als ehrgeiziger Kanzlerdarsteller des ehemaligen Musterschülers Österreich, wenn Litauen, Lettland, Schweden (ja das verdammte Schweden) Portugal, Spanien, Tschechien, Belgien, Frankreich und Italien bessere Wirtschaftsdaten vorweisen, als das einst stolze Österreich? Wie fühlt man sich als Obmann einer ehemaligen Wirtschaftspartei, wenn die eigene Volkswirtschaft durch Ihr persönliches Zutun achtmal so stark geschrumpft ist, wie im gesamte EU-Schnitt? Selbst Spanien, das Land der Hasta Manana steht besser da. Gut die stolzen Matadores haben keinen kleine Don Juan de Pleite an ihrer Staatsspitze. Gemäß Ihrem alten Motto „Ausred verlass mi net“ haben Sie wieder einen anderen Schuldigen ausgemacht. Über Ihren frühdementen Gernot „ich kann mich an nichts erinnern, ich habe alles vergessen“ Blümel ließen Sie verkünden, der eingebrochene Tourismus wäre schuld. Jetzt habe ich eine ganz schlechte Nachricht für Sie, Ihr Lügengebäude wird’s erschüttern. Der Anteil des Tourismus an der gesamten Volkwirtschaft ist in Kroatien, Zypern, Griechenland, Portugal und Spanien um ein Hauseck höher als in Österreich. Warum aber gerade diese Länder teils ein leichtes Wachstum verbuchen, während in Österreich die Wirtschaft vernichtet, die Arbeitslosigkeit Rekorde feiert, verblümeln Sie wieder einmal. Ich habe eine Idee, wie es zu diesem Untergang unserer Volkswirtschaft kam: Österreich ist aufgrund der alternativlos dargestellten Politik ein Land mit den meisten Lockdown Tagen in der EU. Also, auch Ihre Lüge, alle anderen Länder, wären dicht und geschlossen, hat halt kurze Beine.

Eine gute Nachricht habe ich für Sie. Chinas Wirtschaft wird 2021 mit 7,9 Prozent Wirtschaftswachstum die Weltspitze verteidigen. Cui bono, kann man hier nur fragen. Alles in Trümmern nur Ihre Freunde aus der Diktatur der Mitte schreiben fette Gewinne. Noch eine weltweite Pandemie und der Rest der Welt ist an die rote Volksrepublik China verraten und verkauft. Eine Frage an Sie? Sind die provisionsbeteiligt, dürfen Sie für Ihren hysterisierten Wahnsinn, den Sie und Ihr Freund Netanjahu in Europa angerichtet haben, künftig gratis beim Chinesen ums Eck ein paar Frühlingsrollen verzwicken? Oder werden Sie beide in Ihrem nächsten Leben bestbezahlte Fahrer einer Reisrikscha in Peking? Sie kennen den Spruch, man liebt den Verrat aber niemals die Verräter. Achtung: Die Chinesen fackeln nicht lange herum.

