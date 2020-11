Gerald Grosz: Österreich im Terror und linke Journalisten fabulieren über „Medienethik“

Menschen ringen in den Spitälern um ihr Leben, Angehörige trauern um die Opfer des Terrors, das gesamte Land befindet sich im Schock, möglicherweise sind noch nicht einmal alle Täter gefasst. Und was machen jene, die mit ihrer verdammten Politik, mit ihren politischen Tagträumen diese Unsicherheit,

Menschen ringen in den Spitälern um ihr Leben, Angehörige trauern um die Opfer des Terrors, das gesamte Land befindet sich im Schock, möglicherweise sind noch nicht einmal alle Täter gefasst. Und was machen jene, die mit ihrer verdammten Politik, mit ihren politischen Tagträumen diese Unsicherheit, dieses Blut, diesen Terror, diese Toten, diese Verletzten, diese um ihre Leben ringenden und um ihre Angehörigenen bangenden, aufbereitet haben? Die Verharmloser, die Begünstiger, die Wegbereiter, also jene die mit ihrer Ideologie, mit Ihrer Politik die Mitschuld am Tode von Menschen tragen, rufen nun zum Boykott gegen Medien auf, die die Bilder dieses grauenhaften Anschlages schonungslos gezeigt haben, nichts vertuschen, nichts beschönigen. Ja, man darf das Grauen dieser Realität zumindest nicht mehr zeigen, Bilder von Gänseblümchen wären angebracht oder am besten überhaupt Katzenbilder. Nur nicht die Fratze des Terrors zeigen, denn das passt nicht in die Inszenierung, in die romantische Geschichte des rosaroten Einhornlandes und seiner politisch korrekten Armada der Beschöniger. Während der Öffentlich-Rechtliche bis 23 Uhr von einer Schießerei oder vielleicht von einem Amoklauf spricht, eher stottert, die in diesen Redaktionen sitzenden Gesellschaftsspalter bis zuletzt ja flehentlich gehofft haben, es handle sich doch bitte um einen Rechtsextremen oder einen psychisch Kranken, diese urteilen nun über Medien, die nur ihrem Informationsauftrag nachgekommen sind, die Bevölkerung voll informieren. In diesen Reaktionen, in diesen Boykottaufrufen, in diesen Versuchen der Zensur zeigt sich die Verkommenheit des Landes, die Feigheit der Gesellschaft, die Heuchelei der ach so eleganten Meinungsmacher, die in ihrer politischen Korrektheit die Realität zur Unkenntlichkeit verdrehen. Jene Heuchler, die die Bilder der Toten aus dem Mittelmeer ja fast auf 18-Bogen Plakate in Hochauflösung affichieren, echauffieren sich jetzt über die Bilder der Toten auf unseren Straßen, der Toten ihrer eigenen Unfähigkeit. Nicht über den Täter, einen vorbestraften, vorzeitig entlassenen IS-Anhänger wird diskutiert, sondern ob der Tatsache, dass man mündigen Menschen die Wahrheit zumuten kann. Und all jene, die bei diesem Ablenkungsmanöver mitmachen, machen sich gleich heute für die künftigen Anschläge mitschuldig! Die Wahrheit kann nie verletzend sein, sie ist den Menschen zumutbar. Zumindest in einer offenen, liberalen Demokratie. www.geraldgrosz.com