Gerald Grosz: „Öffnet die Gastro, sofort! Wie in Italien, Südafrika, Kroatien usw.“

„Italiens Gastro ist größtenteils offen, in Kroatien, Serbien, Spanien und sogar in Südafrika ist der Handel und die Gastronomie geöffnet. Nur in Österreich wird der Lockdown bis nach Ostern unter dem Vorwand einer sogenannten „Südafrika-Mutation“, also pünktlich vor Ramadan, weiterhin verriegelt. Das ist das Ende der Tourismusnation Österreich!“, Gerald Grosz im Duell gegen Sebastian Bohrn Mena auf oe24.tv in Fellner Live.

