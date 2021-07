„Mit der Hysterie um die Delta-Variante soll die Zwangsimpfung, also eine staatliche Impfpflicht verordnet werden. Söder und Macron tönen bereits: Impfen oder Freiheit. Wahre Freiheit ist, wenn sich der Bürger selbst und frei entscheiden kann“, so Gerald Grosz im Duell mit Sebastian Bohrn Mena in Fellner Live auf oe24.tv

