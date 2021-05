Gerald Grosz: „Nach Merkel die GrünInnen zu wählen ist ein Zeichen von Resignation“

„Nach den Katastrophenjahren Merkels nun die GrünInnen zu wählen ist, wie wenn man im Gasthaus schlechten Wein bekommt und daraufhin in der Toilette aus dem Urinal trinken will. Der Liebling der Medienelite, Frau Baerbock hat keine Erfahrung, keine Qualifikation und bringt nicht einmal einen Satz grammatikalisch unfallfrei heraus! Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber“, Gerald Grosz im Duell gegen Sebastian Bohrn Mena auf oe24.tv in Fellner Live.

