„Nach den Corona-Lockdowns kommen die Klima-Lockdowns. Das ist doch die Strategie der GrünInnen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Sie wollen die Gesellschaft bevormunden, sie wollen diktieren und uns in die Steinzeit zurück versetzen!“, Gerald Grosz im Duell gegen Sebastian Bohrn Mena auf oe24.tv in Fellner Live.

