Gerald Grosz: Kriminelle haben nur das Recht auf ein Gefängnis in der Heimat

„Zuerst kommen sie illegal ins Land, schreien Asyl, bekämpfen die negativen Bescheide mit den NGO‘s und Anwälten, werden kriminell, nicht abgeschoben und pochen nach 6 Jahren auf humanitäres Bleiberecht. Wer kriminell wird, für den gibt es kein Asylverfahren mehr, sondern nur mehr das Gefängnis in der Heimat“, so Gerald Grosz im Duell mit Sebastian Bohrn Mena in Fellner Live auf oe24.at

