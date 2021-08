„Wir brauchen keine Kriminellen in unserer Gesellschaft, die das Recht brechen, den Sozialstaat missbrauchen und die Segnungen des Nahen Osten mit im Gepäck haben. Ab in eine Hercules Maschine und in die Heimat“, so Gerald Grosz im legendären Duell mit Bohrn Mena auf oe24.tv

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung