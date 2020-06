Gerald Grosz: Ich bin weiß und werde alt, dafür entschuldige ich mich vor der Menschheit

„Mea culpa, mea maxima culpa. Ich bin weiß und werde alt, dafür entschuldige ich mich. Am besten wir häuten uns alle, entleiben uns von der Menschheitsgeschichte um ja nicht in Verdacht zu geraten, Rassisten zu sein. Denkmäler von Churchill und Kant werden gestürmt, Filme wie „Vom Winde verweht“ und „Little Britain“ gesperrt. Am besten ist es, wenn uns in Zukunft unverdächtige Ameisen regieren. “ Gerald Grosz in der Sendung Fellner Live.

