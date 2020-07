Gerald Grosz: Heilige Gretl, wo bleibt der Klimawandel-Sommer?

Es ist kalt und feucht, von einem Turbosommer keine Spur. Heilige Gretl von Schweden, der Klimawandel lässt zu wünschen übrig. Wo sind die medial verheißenen 36 Grad Temperatur, wo ist der den GrünInnen weißgesagte Glutmugel am Himmelszelt, der uns einheizt, der uns einst sommerliche Tage bescherte, der uns Badewetter bereitete und uns grillte wie die Regenwürmchen am Asphalt? Anorak statt Badehose, Regenschirm statt Sonnenschirm, feuchte Nasenspitze statt Juli-Sommerhitze. Und für alle Corona-Fetischisten: Maskengrauen statt Sommertraum. Corona kam, Gretl ging, mit ihr leider auch das schöne Wetter. Gretl can you hear me, Gretl can you see me? Liebes Orakel von Schweden, Hohepriesterin der Weltuntergangs, Sektenführerin des Hitzekults, oberster klimabewegter Pampalatsch aller klimabewegten Pampalatsch. Die Menschheit friert, uns ist kalt, wir sehnen uns nach dem Sommer. Erhöre uns, komm zurück! Dank der Dir verwandten Angst- und Panikmacher in Politik und Medien, also jenen, die uns seit Jahren den Hitzetod und nun den Corona-Tod prophezeien, verharrt ein Großteil von uns in den feuchten und kalten Schluchten der Alpenländer, traut sich kein Mensch mehr über die Grenzen. Dabei dachte ich immer, der Klimawandel lässt die Temperaturen dauerhaft steigen. Und nun, ein verregneter Juli, wärmetechnisch unter dem Jahresschnitt der letzten 3 Jahrzehnte. Passt nicht ganz ins Konzept der hysterischen Inszenierung der letzten Jahre, die die linken Kryptokommunisten der GrünInnen in die Parlamente spülte. Wie auch bei Corona die Millionen Toten ausblieben. Und so fügt sich eine medial inszenierte Lüge an die Andere, Kampagnen um Menschen in die jeweilig gerade opportune Richtung zu manipulieren. Und daher hätte ich gerne wieder den Klimawandel zurück. Das wird doch schaffbar sein. Also liebe Gretl, liebe asozialen Kinderlein, liebe Medien: Macht Euren Sonnentanz, heizt uns wieder ein, gebt uns unseren Sommer zurück. Sonst heißt es bald: How dare you?

