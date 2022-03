Seit Beginn des Konflikts in der Ukraine fabulieren Europas moralische Instanzen, also die Schöpfer der Solidaritätsindustrie, über die wahren Werte dieses Europas, dieses glorreichen Westens, der in herrenmenschlicher Überlegenheit das einzig Gute und Wahre in der Welt vertritt, über allem Anderen steht und richtet.

