Gerald Grosz: Die Wirtschaft ruiniert und die Politik gönnt sich in Österreich eine Gehaltserhöhung

Getrennt marschieren, gemeinsam kassieren. Während bald 800.000 Menschen in Österreich in Kurzarbeit oder überhaupt arbeitslos sind, bald eine Million Menschen an oder unter der Armutsgrenze leben müssen, also eben kein Einkommen zum Auskommen haben, gönnen sich sämtliche Politiker über alle Parteigrenzen übrigens hinweg, eine fette Gehaltserhöhung. Während Sie liebe Steuerzahler vielleicht heute nicht wissen, wie Sie die Finanzstundungen nächstes Jahr zurückzahlen, wie Sie die Rückstände der Sozialversicherungsbeiträge zahlen sollen, wie Sie die Milliardenschäden aus dem Corona-Wahnsinn in Ihren Betrieben jemals bewältigen können, während Ihnen die Frage nach Ihrem Arbeitsplatz und Ihrem künftigen Gehalt die Nächte raubt, kassieren Van der Bellen, Kurz und Kogler wohlgepolstert ihre Gehaltserhöhung. Gehaltserhöhung, Sie hören richtig. Nur der Grund erschließt sich keinem Menschen in unserem Land. Eine Gehaltserhöhung für die höchste Arbeitslosigkeit in der Geschichte? Bonis für den höchsten Schuldenstand in der Historie unseres Landes? Und die Opposition, die Helden des Widerstands und der Transparenz? Die halten ihr Maul, denn für ein wenig Bakschisch ist der Idealismus und der Kampf gegen Privilegien und Proporz schnell vergessen. Klassisches Schweigegeld eben. Sie schweigen und halten die Hand auf, flüstern den Mächtigen ein leichtes „Vergelt‘s Gott“ zu, nachdem die Tausender in ihren sündigen Opferstock fließen. Für den selbsternannten Anti-Privilegienritter Hofer ein neues seidenes Stecktüchlein, damit er seine pannonische Froschherkunft ein wenig großbürgerlicher gestalten kann. Für Frau Rendi-Wagner ein wenig Urlaubsgeld für den nächsten Post-Corona-Ausflug nach St. Tropez vulgo Tschesolo und für die Neos ein bisschen Ersatzgeld, nachdem deren pinker Austro-Oligarch Haselsteiner nicht mehr spenden kann. Todesmutig werfen sie sich vor Wahlen in die Schlacht, prangern die Abkassierer an. Aber wenn keiner zusieht, wollen sie sich auch am gefüllten Sautrog laben, sich im Schlamm der Privilegien und des schnöden Mammon suhlen. Dann lassen sie es sich gut gehen, auf unsere Kosten. Dann sind die hohlen Parlamentsreden der Lüge gestraft, dann erkennt der Wähler den Unterschied zwischen Schein und Sein, Anspruch und Wirklichkeit, Privilegienkämpfer und Privilegienrittern, vermeintlichen Helden und den wahren Maden im Speck des Steuerzahlers. Dann treffen sich alle im sprichwörtlichen Ibiza wieder. Denn es gilt nach wie vor: Alle sind gleich, manche sind gleicher oder zuerst kommt das Fressen, erst dann die Moral.



