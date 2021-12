Gerald Grosz: Die neue deutsche Katastrophenregierung

Die deutsche Regierung ist im Amt. Als Außenministerin eine gelernte Analphabetin, Annalena Baerbock, deren einzige sprachliche Wahrheit in ihrem Lebenslauf nun darin besteht, dem US-Präsidenten mit den Worten „Hi, I m Annalena. Mr. President, You can say You to me“ zu begegnen. Über die sich der Kreml und Putin bereits den Bauch vor Lachen halten. Deren Buch genauso plagiiert war wie ihr gesamter Lebenslauf und diese Lebenslüge nun in einem der mächtigsten Ministerposten einer der größten Volkswirtschaften der Welt finalisiert wird. Stotter-Anni oder auch Fälscher-Anni, je nachdem, wird also Deutschlands Außenpolitik bestimmen. Da sehnt sich selbst das Volk nach Heiko Maas, dem gescheiterten Politoffizier am Posten eines Diplomanten.

Als Gesundheitsminister fungiert Karl Lauterbach, der rote Dr. Drosten für arme Sozialisten, der sich in den letzten 20 Monaten genauso oft mit seinen Vorhersagen irrte, wie andere ihre Unterhosen wechseln.

An der Spitze der Regierung Olaf Scholz, der graue Mann ohne Eigenschaften, Visionen und Willen und als Schleppenträger der fortgesetzten Merkel-Politik Christian Lindner, eine liberaler Mehrheitsbeschaffer, bei dem jedes leichte Mädchen auf der Oranienburger Straße vor Neid erblasst. Überhaupt, die FDP ähnelt immer mehr einer läufigen Billigtouristin auf Mallorca. Auf dem Bauch liegend und Beine breit, aber Hauptsache mittendrin statt nur dabei. Für einen Ministerposten in Deutschlands neuem Gruselkabinett reichte das richtige Parteibuch, drei Jahre Volksschule und ein Tanzkurs. Die Regierungslinie treu dem Motto der politisch verblichenen Alten: Wir schaffen das.

