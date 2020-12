Gerald Grosz: Der Massentest in Österreich als Rohrkrepierer!

Die virologische Volkszählung biblischen Ausmaßes, auch Kurz’scher Massentest genannt, endet wie prophezeit, als teuerster Rohrkrepierer der österreichischen Geschichte, als millionenschwerer und gleichzeitig gescheiterter Versuch, das Volk wie die dummen Ochsen am Nasenring durchs schadhafte Testgatter zu führen. Als Schuss ins eigene Knie, doppelt angesetzt! Als größte, teuerste und gleichzeitig sinnloseste Beschäftigungstherapie für die Beamten-Heerscharen des verschuldeten Bundes, der konkursanten Länder und pleite gehenden Gemeinden. Der vermeintliche Massentest ist nicht mehr als eine lumpige Stichprobe oder auch eine kollektive Massenverweigerung der Mehrheit der Bürger und eine schallende Ohrfeige für den Babyelefanten im Kanzleramt und seine Kindersoldaten im Regierungskabinett. Dem Kurzen wurden die Löffeln lang gezogen, ein Ohrwaschelreiberl verpasst. Wie man in unseren Breiten so sinnig sagt. Nach dem PR-Gag Babyelefant, der erfolgslosen App und nach dem Motto „aller Wahnsinn ist drei“ hat der alternativlose Fernsehkanzler auch den Massentest versenkt. Und das, obwohl die gesamte staatlichen Medienorgel dafür eifrig Werbung machte. Zig Millionen Euro wurden für überteuerte Tests durch den Schornstein geblasen, alles was nicht niet- und nagelfest in der Republik war, regelrecht gezwungen, diesem PR-Gag slowakischer Herkunft zwangsweise zu dienen. Und das kabarettreife Zwischenergebnis? Mager. Gerade einmal einige Prozent der Bevölkerung ließen sich von den Schalmeientönen des idiotischen Quartetts anlocken, 0,0 Schießmichtot Prozent hiervon konnten mit diesen Test als positiv erkannt werden. Und selbst da kann man sich ob des Ergebnisses nicht sicher sein, denn mit einem abgestandenen Kaffeesatz wäre die Trefferquote bekanntlich höher gewesen. Aber irgendein Freund Langfinger wird an diesem millionenschweren Debakel schon verdient haben. Und wie kam es zu diesem Fiasko? Weil diese Regierung und ihr Faschingskanzler keinerlei Autorität mehr genießt, weil deren Worten kein Glaube mehr geschenkt wird. Weil der Kitt dieser Koalition nur mehr das Chaos, der Flopp und der Pfusch sind. Und das Volk – trotz aller von der Regierung bezahlten Umfragen und millionenschweren PR-Paketen – eben nicht so dumm ist, wie die Regierung glaubt oder hofft, dass es sei. Aber Herr Kurz, ein Rat von mir: Machen wir den nächsten Massentest über die Regierungstauglichkeit Ihres Kabinetts. So etwas nennt sich Neuwahl und ist notwendiger denn je!