Gerald Grosz – Das neue deutsche Grundgesetz: Man legalisiert das Illegale

Das neue deutsche Grundgesetz. Artikel 1: Du kannst stehlen. Artikel 2: Du kannst morden. Artikel 3: Du kannst lügen. Artikel 4: Du kannst vergewaltigen. Artikel 5: Du kannst den Rechtsstaat und seine Vertreter attackieren. Das wäre doch der richtige Weg, um dem alltäglichen Wahnsinn des Einzelfalls in Buntland ein für alle Mal zu entkommen, die ohnedies vorherrschende Anarchie in eine für alle akzeptable Rechtsordnung zu gießen und damit diesen von der Regierung ja eh schon akzeptierten rechtsfreien Raum zu sanieren. Man legalisiert das Illegale, tilgt damit die subjektive Empfindung einer vorherrschenden Kriminalität amtlich und kapituliert vor einer rasant voranschreitenden gesellschaftlichen Entwicklung, die ja ohnedies regelrecht provoziert wurde und die niemand, zumindest nicht die Vertreter des politischen wie medialen Establishments, verhindern will. Weils ja eh egal ist, weil es eh Niemanden mehr kümmert, weil der obrigkeitshörige Deutsche ohnedies der beste Untertan ist und seine Hände in den Schoß legt, weil es keinen Aufschrei mehr gibt, weil man sich damit abgefunden hat. Kommentar von Gerald Grosz/Deutschlandkurier



5 3 Bewertungen Artikel Bewertung