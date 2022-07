Gerald Grosz: Das Klimamonster ist wieder da

Es ist wieder Sommer und die Apostel des klimatischen Weltuntergangs nützen die dem Kalender entsprechenden Temperaturen für ihren periodischen Ritt in den Weltuntergang, verkünden in Herrlichkeit und Pracht unser Ende. Die große Rumpel in der Waschmaschine zur täglichen Gehirnwäsche, sprich die Öffentlich-Rechtliche Gegenwarts- und Realitätsverweigerungsmaschinerie, wurde wieder angeworfen und erfüllt ihren Zweck. Jeder Grad Celsius über 30 ist ein Zeichen des nahenden Endes, auch im Sommer.

