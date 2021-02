„Zuerst war es der Briten-Virus, dann die Südafrika Mutation. In Großbritannien und in Südafrika, also in den Herkunftsländern dieser schwarzen Pest, sind die Infiziertenzahlen dramatisch zurückgegangen. Damit bricht das Kartenhaus des Angst- und Panikregimes zusammen!“, Gerald Grosz im Duell gegen Sebastian Bohrn Mena auf oe24.tv in Fellner Live.

