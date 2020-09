Gerald Grosz: Corona – Die erste Bilanz vor der 2. Welle

Die Geschichte von Corona in Österreich

30.3.2020 „Bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona verstorben ist“. An demselben Tag vermeldet das kindliche Orakel vom Ballhausplatz „Die Wahrheit ist: Es ist die Ruhe vor dem Sturm“ um mit der Drohung „Studien belegen, dass es in Österreich bis zu 100.000 Toten kommen könnte“ düster nachzulegen und endet mit einem Blick in die totale Apokalypse à la „Österreich steht vor der größten Krise seit dem Weltkrieg“.

Nur wenige Tage später prophezeite die messianische Gestalt, das gottähnliche Kind in der Grippe, oder war es doch der Esel, vor dem nahen Osterfest am 6.4.2020 „Nach Ostern gibt’s die Wiederauferstehung!“ Welch großes Glück, dass wir die blutige Geißelung, die Kreuzigung und die Nägel ausgelassen haben.

Dazwischen reiste Dumbo, der türkise Babyelefant, an der Spitze Österreichs ins Kleinwalstertal, um masken- und abstandslos sein Bad in der Menge der Sekte zu nehmen. Denn seine eigenen Regeln scheren ihn einen Dreck, ebenso dreckig, unsolidarisch wie ungesühnt, das Verhalten des Staatsoberhauptes, der sich als Sperrstundenverleger beim Nobelitaliener über die Gesetze stellte und polizeilich verhaltensauffällig wurde.

Nicht zu vergessen das legendäre Lippenbekenntnis des Ankündigungsriesen „Koste es was es wolle“, um folgerichtig dann doch das Epidemiegesetz zu ändern und ‚Häuptling gespaltene Zunge und langes Ohr‘ den Entschädigungsanspruch für alle Unternehmen kippte. „Koste es, was es wolle“, dessen Einlösung uns der Sprechautomat bis heute schuldig geblieben ist. 1 Million Menschen, Arbeitslose, Kurzarbeiter, Unternehmer sind der armutsgefährdete Beweis für die Halbwertszeit dieser Ankündigungen und das Ergebnis der frühjährlichen Wach- und Schließorgie, also dieser grüngestützten Renaissance des Austro-Faschismus.

Im Sommer kam der Babyelefant auf die Guillotine, der Verfassungsgerichtshof und nicht die Corona-Leugner, heben so ziemlich jedes Gesetz und jede Verordnung des Nachtwächterregimes auf der Regierungsbank auf. Seitdem wandelt Rudi Angstschober durchs Land und entschuldigt sich als Oberpfuscher am laufenden Band für so ziemlich alles, auch für seine nutzlose Existenz in der Regierung. Rasch war aber infantiler Ersatz im Corona-Kindergarten für den Babyelefanten gefundent, die Corona-Ampel, ausgeliehen aus den Radfahrkursen der Volksschüler.

Am 28.8.2020 verkündete der Kanzlerdarsteller „Es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels“, um nur zwei Wochen später, am 13.9.2020 wie folgt zu vermelden: „Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle.“ Hurra, die 2. Welle ist da, um das Heer der Arbeitslosen im Herbst und Winter, die Betriebspleiten, ausgelöst durch den ersten Lockdown einer abstrakten 2. Welle in die Schuhe zu schieben. Nein, das hat sich selbst Corona nicht verdient. Die Corona-Ampel ist mittlerweile auch Geschichte, die Regierung selbst hat sie ad absurdum geführt. Nun geht’s von vorne los, der Kanzler macht Angst, der Angstschober bereitet seine autoritären Pfuschgesetze vor. Somit geht es wohl wieder zurück an den Start und wir stehen wieder exakt dort, wo wir zu Beginn dieser beispiellosen Krise standen. Nur mit Unmengen an Arbeitslosen, einer ausgewachsenen Rezession und zahllosen sterbenden Unternehmen als Ausgangssituation. Sollte die Heilsgestalt im Kanzleramt nicht statt Wasser zu Wein, Schulden zu Geld machen können, blüht uns ein Debakel biblischen Ausmaßes.