Gerald Grosz: 760.000 Ukrainer haben Anspruch auf Hartz IV

Gerald Grosz: Circa 760.000 Ukrainer – so genau wissen wir es ja nicht, weil seit 2015 jegliche Registrierung in Deutschland über Bord geworfen wurde – haben seit 1. Juni still und heimlich, von den Medien mehr oder weniger unberichtet, von den Bürger unbemerkt einen grundsätzlichen Anspruch auf Hartz IV.

Sie haben zwar keinen einzigen Cent ins deutsche Sozial-System eingezahlt, 80 Prozent ihres Landes sind vom Krieg verschont, in 80 Prozent der Ukraine findet keine Verfolgung statt aber zu 100 Prozent kassieren sie in Zukunft nicht im sicheren Teil der Ukraine selbst, sondern in Deutschland Sozialleistung, also Hartz IV.

