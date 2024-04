Gerade bei Jungen, gut Gebildeten: Immer mehr Menschen lehnen die Grünen ab

Die Grüne Partei verliert in Deutschland immer mehr an Unterstützung! Bei der sogenannten „negativen Sonntagsfrage“, also der Frage, wen man auf keinen Fall wählen will, sind die Grünen inzwischen bei 55 Prozent angelangt. Heißt: Mehr als die Hälfte der Deutschen wollen die Partei von Habeck, Baerbock & Co. auf keinen Fall wählen. Bis zur letzten Wahl im September 2021 lag die Zahl für die Grünen stets stabil bei 35 Prozent. Nur die AfD wird noch deutlicher abgelehnt (63 Prozent). Weiterlesen auf nius.de

