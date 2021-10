Genialer Kommentar! Gerald Grosz: Sarah Lee Heinrich und die „eklige weiße Mehrheitsgesellschaft“

Was schert mich das Geschwätz von gestern, dachte die kleine infantile Sarah-Lee Heinrich wohl an die großen Worte des Konrad Adenauer. Gestern, also vor wenigen Jahren, beleidigte sie noch Homosexuelle als „Tunten“, beschimpfte Juden und spricht Israel das Existenzrecht ab, quittierte jedes sichtbare Hakenkreuz im Internet reflexartig mit „Heil“, beschimpfte behinderte Menschen ohne Unterlass.

