Geniale Satire! 3fach Impfung für ALLE!!!

Die Welle kommt. Genauer gesagt die vierte Welle kommt. Solange die Delta Variante tobt machen Corona Lockerungen keinen Sinn. Das einzige was Sinn macht: Corona Impfung. Besser ist allerdings eine zweifach Impfung. Doch wisst ihr was noch besser ist? Genau: 3fach Impfungen – Für ALLE!. Ohne dritte Impfung gibt es keinen Weg aus der Pandemie. Wahrscheinlich auch nicht ohne vierte und fünfte Impfung usw. Auf jeden Fall kurbelt die ständige Entwicklung von einem Corona Impfstoff doch die Wirtschaft an. Wer hätte gedacht dass Sars Cov 2 am Ende doch gut für die Wirtschaft ist. Biontech möchte sein Angebot aufgrund der ständigen neuen Varianten nun im Monatsabo anbieten.

Corona und Satire. Geht das? Na klar. Was geht denn sonst noch?

