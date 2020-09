Geniale Antwort von Tim Kellner an Sawsan Chebli zum Thema „Angriffe auf Muslime“

Sehr geehrte Staatssekretär*in für Dingsbums, zarteste Blüte des Orients,vorab gefragt, wie geht`s eigentlich Deinem Neugeborenen?

Wie hieß es noch gleich? Atze, Chantal, Fatima oder Mohammed? Er/sie müsste doch jetzt auch schon 11 Jahre alt sein, oder? Kindergeld schon rückwirkend nachgefordert? Zwinkersmiley

Wie fährt es sich eigentlich so auf dem „Migranten-Ticket“? Bestens, nicht wahr? Aber jetzt komm ich mal zum Punkt.

Kannst Du bitte mit diesem ständigen Rumgeheule aufhören? Alter Verwalter, das ist so dermaßen nervig und irgendwie auch zum Fremdschämen. „Kaum ein Tag vergeht ohne Angriffe auf Muslime?“ Dein Ernst? Wann und wo denn? Heute habe ich nichts davon in der Zeitung gelesen. Gestern auch nicht. Stattdessen, dass zahlreiche Deutsche wieder von dem gleichen Klientel angegriffen, zusammengeschlagen und abgestochen wurden. Wie kommt das?

Falsche Wahrnehmung?

Bewusst falsche Wahrnehmung?

Propaganda?

Populismus?

Wie dem auch sei, Du gehst den Menschen in diesem Land so dermaßen mit Deiner Endlos-Leier auf die Nerven, dass Du Dir das nicht mal annähernd vorstellen kannst. Selbst in Deiner eigenen Partei können Dich inshallah anscheinend nur die wenigsten leiden. Wie das kommt?

Maschallah, weil Du so unglaublich klug, kompetent, demütig und zurückhaltend bist. Zwinkersmiley.

Und jetzt noch mal ganz klar und direkt: Wenn Du auch nur einen Funken Anstand, Stolz und Ehre besitzt, dann lässt Du Dich am 1.12.2020 in Berlin bei unserem Gerichtstermin persönlich blicken. Einverstanden? Oder bist Du Dir dafür zu schade? Oder zu mutlos? Oder einfach zu charakterschwach? Ich werde da sein. Ick freu mir!

Ach ja, Du hast echt das Zeug für den Bundestag! Lach

Dein Buddy

Tim K.

Quelle: Facebook