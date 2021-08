Genial! Italien: Grüner Pass beschert Ungeimpften die besseren Restaurantplätze

In italienischen Restaurants benötigt man für das Essen drinnen einen „Grünen Pass“. Jedoch sind an schönen Tagen besonders die Plätze draußen begehrt. Nach immer wiederkehrenden Schließungen seit März 2020 müssen Restaurantbesitzer ihre Läden und ihre Kassen bestmöglich wieder auffüllen. Deshalb verfrachten einige die Inhaber der Grünen Pässe bewusst nach drinnen, während jene, die keinen haben, die Plätze an der frischen Luft bekommen.

Nun beschweren sich einige der Gäste mit Grünen Pässen, dass sie, obwohl sie „verantwortungsbewusster“ waren und sich impfen ließen, in geschlossenen Räumen sitzen müssen. Hingegen dürfen diejenigen, die nicht geimpft sind, die italienische Sommersonne und die frische Luft an den Tischen im Freien genießen.

